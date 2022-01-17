علامات التحذير المبكرة للسرطان.. 5 أعراض لا ينبغي تجاهلها

كتبت إيناس البنا

كشفت تقرير موقع " webmd"، إن بعض أنماط الحياة الخاطئة تزيد من فرص الإصابة بمواد مسرطنة وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ولكن تطورت اختبارات وأدوات اكتشاف بداية السرطان مبكرًا وبالتالي إمكانية العلاج، وهناك بعض الأعراض النموذجية التي يجب على الشخص أن يبحث عنها، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض السرطان.

أعراض السرطان



فقدان الوزن غير المبرر



يعد فقدان الوزن أمرًا شائعًا بين المصابين بالسرطان قد يكون أول علامة مرئية للمرض، وبحسب موقع Cancer.net إن 40 % من الأشخاص يقولون إنهم تعرضوا لفقدان الوزن غير المبرر عندما تم تشخيص إصابتهم بالسرطان لأول مرة، يشير الأطباء إلى متلازمة فقدان الوزن ، والتي تتميز بفقدان العضلات الهيكلية، والتعب ، وفقدان الشهية، وانخفاض جودة الحياة.

التعب والإرهاق الذى لا يتحسن مع الراحة

ذكر تقرير Johns Hopkins Medicine أن التعب الناجم عن السرطان الخفي لا يشبه ما تشعر به بعد يوم طويل من العمل، يمكن أن يكون التعب الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان، ووفقًا لمؤسسة خيرية تُدعى Cancer Research UK ، فإن صعوبة في الاستيقاظ في الصباح غالبًا ما يكون علامة منبهة على الإرهاق، يستخدم السرطان العناصر الغذائية لجسمك للنمو والتقدم ، لذلك لم تعد تلك العناصر الغذائية تغذي جسمك. يقول تقرير جونز هوبكنز إن "سرقة المواد الغذائية" يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب الشديد. ولكن فقط لأنك مرهق لا يعني أنك مصاب بالسرطان. هناك الكثير من الأسباب الكامنة وراء الإرهاق ، والعديد منها غير مرتبط بالسرطان. إذا كانت أعراضك شديدة بما يكفي للتأثير على نوعية حياتك ، فاتصل بطبيبك.

الحمى



يمكن أن تكون الحمى من الأعراض الشائعة لنزلات البرد والإنفلونزا ، وتزول من تلقاء نفسها. ولكن إذا كانت الحمى مرتبطة بالسرطان ، فهناك بعض العلامات المنذرة التي يجب أن تبحث عنها:

هل الحمى تتكرر بدون سبب واضح؟

هل تصاب بالحمى في الغالب في الليل؟

ليس لديك علامات أخرى للعدوى. إذن ما الذي يسبب الحمى؟

هل تصابين بالتعرق الليلي؟

الألم:



وفقًا لموقع WebMD ، تظهر أنواع معينة من السرطان بالألم، سرطان العظام ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون مؤلمًا من البداية، تسبب بعض أورام المخ صداعًا يستمر لأيام ولا يتحسن بالعلاج، و يمكن أن يكون الألم أيضًا علامة متأخرة على الإصابة بالسرطان ، لذا استشر الطبيب إذا كنت لا تعرف سبب حدوثه أو لم يختف. لكن ليست كل الآلام غير المبررة تحذيرًا من الإصابة بالسرطان. يقول تقرير جونز هوبكنز أن الألم هو عرض آخر يمكن أن يسببه العديد من المشكلات الصحية ، ومعظمها ليس سرطانًا. إذا كنت تعاني من ألم لا يزول - ولست متأكدًا من مصدره - يمكن لطبيبك مساعدتك في أفضل الخطوات التالية.

تغيرات الجلد:



البشرة هي أكبر عضو في الجسم ويمكن أن تكون نافذة على صحتنا العامة. اجعل طبيبك ينظر إلى الشامات أو النتوءات أو الكتل أو العلامات غير العادية أو الجديدة على جسمك للتأكد من أن سرطان الجلد ليس كامنًا. اليرقان (اصفرار العينين أو أطراف الأصابع) هو أحد الأعراض التي قد تشير إلى وجود عدوى أو سرطان محتمل. يمكن أن تكون التغييرات في الشامات أيضًا مدعاة للقلق.

تشمل العلامات الأخرى التي يجب الانتباه إليها السعال أو البحة التي لا تختفي ، والنزيف غير المعتاد ، وما إلى ذلك.