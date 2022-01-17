اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 12:54 م
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طقس بارد فى الأقصر مع غيوم كثيفة تغطى السماء وتحجب قرص الشمس من الصباح.. صور

الإثنين، 17 يناير 2022 12:01 م
طقس بارد فى الأقصر مع غيوم كثيفة تغطى السماء وتحجب قرص الشمس من الصباح.. صور طقس بارد فى الأقصر مع غيوم كثيفة تغطى السماء
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حالة من الطقس البارد نهاراً وشديد البارد ليلاً، حيث تنتشر الغيوم فى سماء المحافظة لتغطي قرص الشمس تماماً منذ الصباح الباكر، ومن جانبها أعلنت محافظة الأقصر عن رفع حالة الطوارئ تحسباً لأية تقلبات فى الطقس أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، أنه تقرر رفع حالة الطوارئ تحسباً لهطول أمطار على المدينة والقرى خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد هطول أمطار خلال الأسبوع الجارى بالمدينة، مع رفع درجة الإستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القادمة، وأكد على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن التغيرات المناخية مع الإستعداد لسقوط أمطار مابين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة.

كما كلف محافظ الأقصر، رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد بين كافة الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كافة المعدات مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

الغيوم الكثيفة فى سماء الاقصر
الغيوم الكثيفة فى سماء الاقصر

 

الغيوم تكسو سماء محافظة الأقصر
الغيوم تكسو سماء محافظة الأقصر

 

جانب من الغيوم الكثيفة فى سماء الأقصر
جانب من الغيوم الكثيفة فى سماء الأقصر

 

طقس بارد فى الأقصر مع غيوم كثيفة تغطى السماء
طقس بارد فى الأقصر مع غيوم كثيفة تغطى السماء

 


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