ضم مستشفى الطلبة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية بقرار رسمى من التنظيم والإدارة

فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صدور قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على ضم مستشفى الطلبة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية،وذلك بناء على طلب الجامعة المقدم بهذا الشأن.

وصرح رئيس الجامعة أن تلك الخطوة تأتى في إطار حرص إدارة الجامعة على تكامل خدماتها الطبية، وتقديمها على نحو مركزي من أجل تعظيم الاستفادة مما تملكه مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمات متقدمة ورائدة سواء على مستوى التجهيزات الطبية المتطورة ، أو الكوادر البشرية المتميزة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن انضمام مستشفى الطلبة تحت مظلة مستشفيات أسيوط الجامعية، من شأنه تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبنائنا الطلاب وتوسيع تخصصاتها وكذلك تيسير الإجراءات المتبعة سواء في الخدمات التشخيصية أو العلاجية أو في إجراء العمليات الجراحية.



وأعرب الدكتور طارق الجمال ،عن خالص شكره لكلا من الدكتور المستشار وليد حنفي مستشاره القانوني لشئون القطاع الطبي ،وشوكت صابر أمين عام الجامعة لجهودهما المخلصة والدءوبة من أجل إنهاء إجراءات ضم المستشفى.



ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تضافر جهود كافة القطاعات من أجل تقديم رعاية صحية متخصصة لطلاب الجامعة والتي تتراوح تكلفتها سنويا ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه ، تتكفلها ميزانية الجامعة والتي تتنوع ما بين أدوية لأمراض مزمنة ، أو خدمات تشخيصية أو عمليات جراحية، مشيرا إلى استمرار تبعية الإدارة العامة للشئون الطبية لقطاع التعليم والطلاب والمختصة بتمويل علاج الطلبة والمختصة كذلك بالطب الوقائي.



وكشف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه بذلك القرار وصلت مستشفيات الجامعة، إلى 12 مستشفى منها 10 مستشفيات متجاورة بالمدينة الجامعية، إلى جانب مستشفى أم القصور ومستشفى أسيوط الجديدة .



وأشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، أنه حاليا جارى التنسيق والمتابعة مع الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة وذلك من أجل تلبية احتياجات المستشفى، سواء من الأجهزة والمعدات أو الكوادر الطبية وذلك بما يحقق مساعي إدارة الجامعة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.



كما صرح الدكتور المستشار وليد حنفي المستشار القانوني للقطاع الطبي على أن ضم مستشفى الطلبة يحسب لإدارة الجامعة الحالية والمهتمة بتطوير أوجه الدعم والرعاية المقدمة للطلاب، موضحاً أن جامعة أسيوط تعد هي أول من سابق إلى تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية بنقل تبعية مستشفى الطلاب إلى المستشفيات الجامعية، لحكمة ارتأى فيها المشرع مصلحة الطلاب واستفادتهم من حزمة التشريعات الطبية الحديثة مثل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ، وقانون أنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019.