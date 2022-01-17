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شرطة أبو ظبى تعلن عدد وجنسيات قتلى وجرحى انفجار مصفح والمطار

الإثنين، 17 يناير 2022 01:19 م
شرطة أبو ظبى تعلن عدد وجنسيات قتلى وجرحى انفجار مصفح والمطار شرطة ابو ظبي
كتب سمير حسنى

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أعلنت شرطة أبو ظبي، عن مقتل 3 وإصابة 6 أخرين، فى انفجار صهاريج المحروقات بمنطقة مصفح ومطار أبو ظبي، منوهة بأن القتلى من جنسيات أسيوية، باكستاني، واثنين من الجنسية الهندية.

كانت شرطة أبو ظبي، قالت إن التحقيقات الأولية فى حريق المطار تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة، مشيرة إلى أن الأجسام الطائرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار والحريق، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وذكرت شرطة أبو ظبي، أن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق نجم عن انفجار 3 صهاريج بالمصفح.

وأعلنت شرطة أبو ظبي وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح، نتج عنه حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي، مؤكدة عدم وقوع أضرار بشرية.

 


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