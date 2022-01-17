سمعت عن الـ"كانتون صينى"؟ أكلة بـ1000 جنيه فى المطعم وهنخليك تعملها بـ150 بس

رصدت عدسة اليوم السابع إعداد الشيف الدكتورة نهلة شوقى، لوجبة دجاج كانتون الصينى لذيذة وهو عبارة عن دجاج مقلى مع خضار وصويا صوص وبجانبه أرز بسمتى وأكثر ما يميز الطبق أنه يجمع بين المذاق الحلو والحامض معاً.

أكدت الشيف الدكتورة نهلة شوقى، المكونات كيلو صدر دجاج مقطع مكعبات، و 4ملاعق كاتشاب، وصويا صوص، وملعقة صلصة حارة، وملعقة خل أبيض وملح حسب الذوق، ورشة زنجبيل بودرة، ورشة فلفل أسود، و3ملاعق نشا، وملعقة بيكنج باود، زيت للقلى، وحبة فلفل خضراء/حمراء/صفراء، وحبة جزر مقطعة شرائح، بصلة كبيرة مقطعة مكعبات، وملعقة زنجبيل مهروس، وأرز بسمتى، وسمسم وبصل أخضر للتزيين، ودقيق.

وأضافت الدكتورة نهلة شوقى طريقة التحضير، نضع فى وعاء الدجاج المقطع وفوقه صويا صوص وخل وملح وملعقة زنجبيل بودرة ملعقة فلفل أسود والطحين والنشا والبيكنج باودر ونتبله جيداً ثم نقليه ونضعه جانباً، فى مقلاة نضع زيت وملعقة زنجبيل مهروس نقلبها ثم نضيف البصل والجزر والفليفلة الملونة ونرش عليهم ملح وفلفل أسود ونقلبهم معاً.

وقالت الدكتورة نهلة ضيف صويا صوص والصلصة الحارة والكاتشاب ونتركهم قليلا ثم نضيف الدجاج نحركهم وأخيرا نحل ملعقة نشا فى كوب ماء ثم نضيفه للخليط ونتركه يغلى لربع ساعة، بهذه الطريقة نكون انتهينا من تحضير دجاج كانتون نقدمه فى طبق بجانب أرز بسمتى ونزينه بالسمسم والبصل الأخضر حسب الذوق.