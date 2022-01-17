اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الاثنين 17-1-2022 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 17 يناير 2022 10:06 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-1-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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مازال سعر الدولار مستقرا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 17-1-2022، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
 
وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

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