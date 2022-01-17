اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء الهند: حملة التطعيم ضد كورونا أدت لإنقاذ الأرواح

الإثنين، 17 يناير 2022 12:00 ص
رئيس وزراء الهند: حملة التطعيم ضد كورونا أدت لإنقاذ الأرواح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
أ ش أ

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أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في الهند مع إتمامها عامها الأول، مؤكدا أنها أضافت زخما كبيرا لمكافحة الوباء وأسفرت عن إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش.
 
وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصير (تويتر)، حسبما أوردت صحيفة هندوستان تايمز الهندية - "عندما ظهر الوباء للمرة الأولى، لم يكن معروفا الكثير عن الفيروس. ومع ذلك، عكف علماؤنا ومبتكرونا على تطوير اللقاحات"، مؤكدا أن الهند "تشعر بالفخر لأن أمتنا تمكنت من الإسهام في مكافحة الوباء من خلال اللقاحات".
 
وأضاف: "أحيي كل فرد مرتبط بحملة التطعيم. إن دور الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا استثنائي. عندما نرى لمحات عن أشخاص يتلقون التطعيم في مناطق نائية، أو نقل عمال الرعاية الصحية اللقاحات إلى هناك، تصبح قلوبنا وعقولنا مليئة بالفخر".
 
وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن نهج بلاده في مكافحة الوباء سيظل دائما قائما على العلم، مبينا أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الصحية لضمان حصول المواطنين على الرعاية المناسبة، مطالبا الجميع بالاستمرار في اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19.

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