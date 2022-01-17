رئيس حكومة إقليم كردستان يلتقي سفير بريطانيا

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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين والمكونات، مشددا على ضرورة العمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.



وبحث بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون - خلال لقائهما، وفقا لقناة "السومرية" الإخبارية - آخر المستجدات والتطورات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة.



وأكد الجانبان أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين والمكونات العراقية، وتعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.. كما بحثا قضية المهاجرين، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية التابعة لحكومة إقليم كردستان والحكومة البريطانية، لاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة ووضع حد للهجرة غير الشرعية.