حياة كريمة.. صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية لأهالى قرية البلاعزتين بمركز مغاغة

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية البلاعزتين بمركز مغاغة، خلال يومي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 17 و18 يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، أنف وأذن وحنجرة وكشف نساء وتنظيم الاسرة مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.