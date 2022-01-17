"حياة كريمة" تدعم قرى الأقصر.. مشروعات صرف صحى ومدارس ومجمعات خدمات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل محافظة الأقصر، العمل يومياً فى مشروعات دعم القرى والنجوع ضمن "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية الضخمة لتطوير الريف المصرى تساهم فى تغير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، حيث تستهدف محافظة الأقصر تنفيذ 500 مشروع بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين منها 656 ألف مواطن.

وتستهدف المبادرة إنشاء 13 مجمعا خدميا لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين فى 9 قرى بمدينة إسنا و4 مجمعات بمدينة أرمنت، وضمن المبادرة يبرز اسم "سكن كريم" التى تشمل إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 9631 وحدة فى إسنا وأرمنت، ويجرى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الكبارى والممرات والجسور وإنشاء كبارى جديدة بإجمالى 21 مشروعا، 12 منهم فى مدينة إسنا و9 مشروعات فى أرمنت، بالإضافة إلى تنفيذ 7 نقاط إسعاف جديدة وتطوير 8 نقاط إسعاف موجودة، وفى مركزى إسنا وأرمنت أيضًا يتم إنشاء 8 مراكز شباب جديدة، وتطوير 29 مركزا قائما بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%.

ومن جانبه قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على مدار الأيام الماضية جولات مكوكية لمتابعة العمل فى تلك المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزى إسنا وأرمنت، وشملت جولة محافظ الأقصر، بمركز إسنا تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب والمقام على مساحة 470 مترا، ويضم دور أرضى و2 دور علوى ويحتوى على مركز تكنولوجى ومكتب تموين ومكتب بريد وسجل مدنى وشهر عقارى ووحدة محلية ومجلس شعبى وقاعة اجتماعات حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%.

وخلال جولته بقرية الكيمان تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة الشئون الاجتماعية ومركز شباب الكيمان تحت الإنشاء ومدرسة الكيمان والمجمع الزراعى (إنشاء جديد) والذى تم الانتهاء من تنفيذ 40 % من إجمالى أعمال إنشائه، ويحتوى على وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن، وجه المحافظ بسرعة إنجاز العمل بالمشروعات التنموية بمركز إسنا، لافتا إلى أهمية تنفيذ مثل تلك المشروعات التى تعمل على تنمية القرى وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث رافق المحافظ فى جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدى رئيس مركز إسنا والمهندس اسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الاحمر بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بمركز اسنا.



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