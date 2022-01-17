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حالة الطقس غدا .. انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى 8 درجات

الإثنين، 17 يناير 2022 01:39 م
حالة الطقس غدا .. انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى 8 درجات حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا .. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا .. العظمى بالقاهرة 16 درجة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة  
 
 
 
 
 

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