بريطانى الجنسية.. FBI يكشف هوية محتجز الرهائن بمعبد يهودى بتكساس

كتبت ريم عبد الحميد

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى عن هوية محتجز الرهائن يوم السبت الماضى فى معبد يهودى بولاية تكساس الأمريكية، وقال إن المنفذ الذى تم قتله يدعى مالك فيصل أكرم، يبلغ من العمر 44 عاما وهو بريطانى الجنسية.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن فريق إنقاذ الرهائن من الإف بى أى قتل أكرم بعدما تم تحرير الرهائن فى التاسعة مساء السبت بالتوقيت المحلى فى تكساس.

واستعاد فريق المحققين فى مسرح الواقعة بمعبد بيت إسرائيل فى بيت كويلفيل فى ولاية تكساس أحد الأسلحة التى يعتقد أنها تخص أكرم، وفقا لما قاله متحدث باسم مكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات للشبكة.

وكان حاكم تكساس جريج أبوت قد كتب على تويتر مساء السبت يقول "لقد استجيب لصلواتنا، كل الرهائن على قيد الحياة وفى أمان"، وذلك بعد 20 دقيقة من سماع دوى إطلاق نار فى اتجاه المعبد.

من ناحية أخرى، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن السلطات الأمريكية والبريطانية واصلت اليوم الاثنين التحقيق فى المواجهة التى حدثت فى المعب اليهودى، والتى انتهت بمقتل أكرم البريطانى، بينما نسب لحاخام لديه تدريب أمنى سابق الفضل فى إخراج نفسه وثلاثة آخرين من أعضاء طائفته بأمان.

وقال الحاخام شارلى كيرتون والكر إن التدريب الأمنى الذى تلاقاه على مر السنين هو ما سمح له ولثلاثة رهائن آخرين بالخروج من المحنة التى استمرت 10 ساعات، والتى وصفها بأنها صادمة.

وامتد التحقيق إلى إنجلترا، حيث أعلنت شرطة مانشستر فى وقت متأخر أمس الأحد أن اثنين من المراهقين محتجزان على خلفية المواجهة. وكتبت شركة مانشستر الكبرى على تويتر تقول إن ضباط مكافحة الإرهاب قاموا بالاعتقالات، لكنها لم تذكر ما إذا كان الاثنان يواجهان أى اتهامات.



