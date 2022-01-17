اليونان تبدأ فرض غرامات ضد المواطنين فوق سن الستين غير الملحقين ضد كورونا

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية ، أن كبار السن الذين لم يحصلوا على التطعيم سيواجهون غرامة تبدأ من 50 يورو خلال يناير يتبعها غرامة شهرية قيمتها 100 يورو بعد ذلك .

ونحو ثلثي سكان اليونان، الذين يصل عددهم إلى 10.7 مليون نسمة، محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا إلا أن هذه التغطية لا تزال أقل من المتوسط الذي أوصى به الاتحاد الأووربي والذي يتجاوز 70%.

وقد ارتفع معدل الوفيات وحالات الإصابة التي تستلزم دخول المستشفيات في أعقاب الانتشار الأخير للمتحور أوميكرون على الرغم من أن الضغط على القدرة الاستعابية لوحدات العناية المركزة قد خف قليلا.

وأوضح وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس أن الغرامات سيتم جمعها من خلال مكتب الضرائب حيث ستستخدم هذه الأموال في مساعدة تمويل المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن عامل السن يعد مهما بسبب تأثيره على خدمات الصحة العامة.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن إلزام من هم فوق سن الستين بالتطعيم أو دفع غرامة في أواخر شهر ديسمبر الماضي. ووفقا للبيانات الحكومية؛ فقد تلقى الآن ما يقرب من 41.5% من أصل 530 ألف شخص مستهدف من هذا الإجراء الجرعتين الكاملتين من اللقاحات.