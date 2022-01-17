الهند تسجل أكثر من 258 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهى (أ ش أ)

سجلت الهند 258 ألفا و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 37 مليونا و380 ألفا و253 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 385 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 486 ألفا و451 وفاة.

وأضافت أن 151 ألفاً و740 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 35 مليوناً و237 ألفاً و461 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند نحو مليون و656 ألفاً و341 حالة.