النيابة تحقق فى اتهام شخص لأحد المستشفيات بالإهمال والتسبب فى وفاة ابنه

كتب سليم على

تباشر نيابة بولاق أبو العلا التحقيق في واقعة اتهام شخص مسئولين بمستشفى للولادة، بالتسبب في وفاة ابنه (حديث الولادة) نتيجة إهمال جسيم من قبل الأطباء المشرفين على حالة زوجته.

وكشف المحضر المسجل برقم 1993 لسنة 2021 إداري بولاق أبو العلا، أن والد الطفل المتوفى أكد أنه بعد المسئولين داخل المستشفى قررا خروج زوجته أثناء حملها وإنها بحالة جيدة/ رغم أن الدكتور الاستشاري أكد أن الأم تحمل ميكروب من الممكن أن بصيب الجنين ويؤدي إلي مضاعفات.

وأضاف والد الطفل أن هذا ما حدث بالفعل، حيث أنه بعد الولادة مباشره تم دخوله الحضانة الخاصة بالمستشفى بتقرير يفيد أن الطفل به ميكروب انتقل له من أمه مما أدى بإصابته بالتهاب رئوي حاد ونزيف بالرئة أدى إلى تشنجات، تبين بعدها أن تلك التشنجات نتيجة لالتهاب بالمخ نتيجة الميكروب، مؤكدا أن سبب الوفاة هو إصرار الاطباء على خروج الأم المريضة من المستشفى، وهي بحاله سيئة، بناء على تقرير الأطباء على سند كاذب وهو خروجها بحاله سليمه على غير الوضع الراهن.