اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 01:36 م
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المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل 4 أشخاص بالشرقية

الإثنين، 17 يناير 2022 01:20 م
المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل 4 أشخاص بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى،و مدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة شخص عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته فى القضية رقم 40215 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق ، بالشروع فى قتل أربعة أشخاص بسبب خلافات بينه وبين أحدهم.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضى ، عندما أحالت النيابة العامة المدعو " إبراهيم . م . إ " 28 عاما حاصل على دبلوم زراعة ، ومقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق، لشروعه فى قتل كل من " ش. م . م " ، و " م . ب . ف" ، و " م . ر . ع " ، و " أ . ال . إ" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على أثر خلاف بينه وبين المجنى عليه الأول ، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاح نارى بندقية خرطوش ، وما إن أيقن مكان تواجده فتوجه إليه وأشهر السلاح النارى وأطلق عدة أعيرة نارية صوبه قاصدا إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو أنه حدى هدفه وأصاب باقى المجنى عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والمبينة بالتحقيقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

عاطل

جنايات الزقازيق

الشروع فى قتل

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