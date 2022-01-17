المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية داخل لجان امتحان الصف الأول الثانوى.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس الثانوى العام تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تأدية طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان المواد غير المضافة للمجموع حيث تم الزام الطلاب بارتداء الكمامة وتخصيص مقعد لكل طالب، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن طلاب الصف الأول الثانوى العام يؤدون اليوم أخر امتحان فى المواد غير المضافة للمجموع، على أن يتم تصحيحها ورصد درجاتها من قبل المدارس وإعلان نتائجها بعد تأدية الطلاب امتحان المواد الدراسية الأساسية والتى تبدأ يوم 22 يناير الجارى ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.