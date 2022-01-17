اليوم السابع
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الكرملين: عقوبات أمريكا الجديدة ضد القيادة الروسية قد تقطع كل العلاقات بين البلدين

الإثنين، 17 يناير 2022 10:59 ص
الكرملين: عقوبات أمريكا الجديدة ضد القيادة الروسية قد تقطع كل العلاقات بين البلدين المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الإثنين، أن العقوبات الأمريكية الجديدة المقترحة ضد القيادة الروسية قد تقطع كل العلاقات بين البلدين .

وقال بيسكوف،في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية،"بالطبع، هذا خارج عن فهمنا"، في إشارة إلى بعض المقترحات الأمريكية الأخيرة التي تدعو إلى فرض عقوبات على القيادة الروسية.


وأضاف: "من المحتمل أن يؤدي هذا النوع من العقوبات إلى وقف أي علاقات بين بلدينا، وهو ما لن يفيد موسكو أو واشنطن، وسيكون خطأ كبيرا"، مؤكداً بأن بلاده "لا تخشى العقوبات ".


وتابع:" إننا نحاول إلى حد ما الاستفادة منها في تطوير اقتصادنا المحلي وإنتاجنا المحلي، فنحن كبار نوعا ما ومكتفون ذاتيا تماما لذا، فإننا لن نتأثر من هذه العقوبات " .


يُشار إلى أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين بقيادة السناتور بوب مينينديز تقدموا يوم الأربعاء الماضي ، بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا إذا تصاعدت التوترات حول أوكرانيا، بما يتضمن من بين أمور أخرى، فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وأعضاء آخرين في القيادة العسكرية،بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المقترحات فرض تدابير تقييدية على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 .

 


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روسيا

العقوبات الامريكية

امريكا

اوكرانيا

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