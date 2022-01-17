اليوم السابع
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القوى العاملة: دورات تدريبية بالمهن المطلوبة فى سوق العمل بكافة مراكز التدريب

الإثنين، 17 يناير 2022 11:11 ص
القوى العاملة: دورات تدريبية بالمهن المطلوبة فى سوق العمل بكافة مراكز التدريب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قائمة على الود، مؤكدا على مواجهة أي مغرضين يحاولون النيل من سلام الدولة ووحدتها.
 
وأضاف الوزير خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التدريب وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية، أن الوزارة ستقوم من خلال هذا البروتوكول بتقديم خدمات لشباب الكنيسة الإنجيلية سواء بتقديم دورات تدريبية في عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو ندوات توعية في السلامة والصحة المهنية.
 
وأشار الوزير، أن الوزارة ستتيح تلك الدورات التدريبية في كافة مراكز التدريب المهني التابعة لها في جميع محافظات مصر.
 
ومن جانبه قال أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن المستهدف تدريبه من خلال ذلك البروتوكول نحو 4 آلاف متدرب خلال المرحلة الأولى، مضيفا أن الوزارة ستضع خطة مقترحة بالمهن المطلوبة بسوق العمل حاليا لتدريب الشباب عليها، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار الحد من معدل البطالة في مصر بين الشباب الذي نتج عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.
 
 
 
 

القوى العاملة

اندريه زكى

تدريبات القوى العاملة

سوق العمل

الطائفه الانجيلية

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