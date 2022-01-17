الغربية تنظم مؤتمرا لتبادل خبرات المشاركين بمنتدى شباب العالم

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له أن منتدى شباب العالم هو أكبر شاهد على النجاح الحقيقى للجمهورية الجديدة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن أصبحت مصر ملتقى جامع للشباب من حول العالم، ليسجل نجاح النسخة الرابعة من المنتدى، والذى عقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 10 يناير وحتى 13 يناير 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية، شهادة ريادة عالمية ونجاح مستحق للدولة المصرية.

وأعلن رحمى أنه فى إطار حرص المحافظة على مواكبة الأحداث الجارية وتعميم الاستفادة من مخرجات هذا الحدث العالمى وتبادل الخبرات، سيتم تنظيم مؤتمر تحت عنوان "من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية" لمناقشة توصيات النسخة الرابعة من المنتدى ونقل خبرات المشاركين فى المنتدى من أبناء الغربية إلى الفئات المختلفة من شباب المحافظة، وذلك يوم السبت 22 يناير الجارى بقاعة المركز الثقافى بطنطا بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.