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الصحة: وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ50 ألف مريض خلال أيام

الإثنين، 17 يناير 2022 12:20 ص
الصحة: وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ50 ألف مريض خلال أيام الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدوائين الجديدين لفيروس كورونا، واللذان حصلا على موافقة هيئة الدواء الأمريكية، لاستخدامهما في بداية الإصابة بالفيروس، منهم عقار يحصل عليه المريض عن طريق العضل لمنع المرحلة المتوسطة والشديدة أثناء الإصابة بكورونا.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه بداية من 21 يناير حتى 27 من الشهر ذاته، سوف تصل مصر الجرعات الخاصة بالدواء الذي حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ، حيث تعاقدت الحكومة المصرية على جرعات تكفي لـ50 ألف مصاب، وسيتم منحها للمصابين بكورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، وسيؤخذ عن طريق الحقن داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الصحة: "هناك عقار يؤخذ عن طريق الفم وهو ميرك، وتقدمت لتصنيعه 4 أو 5 شركات مصرية لإنتاجه محليا، وسيكون متاحا بالمستشفيات خلال 3 أسابيع".

وبشأن التجارب الدوائية على المرضى، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك قانونا صدر للأبحاث الإكلينيكية، من شأنه تنظيم التجارب الدوائية عند استخدام العقاقير، ولابد أن تخضع العملية لمجموعة من الشروط دون أي خروج عن القانون الموضوع، لأن الخروج عن القانون مرفوض من قبل وزارة الصحة والسكان، ولابد يمر العقار من خلال لجنة الأخلاقيات بوزارة التعليم العالي قبل استخدامه".


المتحدث باسم وزارة الصحة

وزارة الصحة

دواء كورونا

ادوية كورونا

الصحة

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