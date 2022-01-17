الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 102 ألف مواطن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية و العلاج بالمجان لـ102 ألف و749 مواطنًا من خلال 74 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألف و88 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 21 ألف و522 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7 آلاف و610 مواطناً بمحافظة أسوان، و4 آلاف و308 مواطنا بأسيوط، و5 آلاف و578 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و369 مواطناً بالإسماعيلية، و 1106 مواطناً بالأقصر، و 431 مواطناً بالبحر الأحمر، و7 آلاف و 758 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 626 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و 562 مواطناً بالدقهلية، و 769 مواطناً بالسويس، و6 آلاف و87 مواطنًا بالشرقية، و1322مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ8 آلاف و 178 مواطناً بالقاهرة، و3 آلاف و 60 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و481 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و604 مواطنين بالمنيا، و1918 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و626 مواطناً ببني سويف، و1123 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و731 مواطن بسوهاج، و4 آلاف و470 مواطناً بكفر الشيخ، و1138 مواطناً بمطروح، و2313 مواطناً بقنا، و6 آلاف و747 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 6 آلاف و834 مواطناً بدمياط.