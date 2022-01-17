اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة السعودية تسجل 5505 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 17 يناير 2022 12:42 م
الصحة السعودية تسجل 5505 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5505 إصابات مؤكدة وتعافى 4349 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 388 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 620935 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي (569296) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8908) حالات (رحمهم الله جميعاً).

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

 


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