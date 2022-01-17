الصحة السعودية: إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة

الرياض (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن في كافة مناطق المملكة.

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وشددت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السعودية الإخبارية"، على ضرورة أخذ الخطوة⁩ واللقاح والتسجيل على الفور.

وسجلت وزارة الصحة السعودية أمس 5281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات التي حصل عليها معظم المواطنين في المملكة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوعي والإدراك للتحصين، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطة ساهم في تشكيل المناعة لدى المواطنين.

وقال العبد العالي - خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة السعودية، الخاص بمستجدات فيروس كورونا، وأوردته قناة "الإخبارية السعودية" - إن مناعتنا جعلتنا نعود لجميع أنشطة الحياة، والممكلة الآن تسير في مرحلة هامة عنوانها "مناعتنا حياة".

وأشار إلى أن العالم أصبح يرصد أعدادا كبيرة في إصابات كورونا، إلا أن الحالات الحرجة أقل بكثير من المراحل السابقة للدول مرتفعة التحصين، موضحا أن الحالات الحرجة في المملكة تعد منخفضة مقارنة بالفترات السابقة بسبب عنصر التحصين، كما أن منحنى الإصابات بكورونا شهد تذبذا داخل المملكة.