الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة فلسطينية بـ"الشيخ جراح" على إخلاء منزلهم لهدمه

كتب أحمد جمعة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، على إخلاء محتويات مشتل "فخار السلام" المملوك لها تمهيدا لهدمه والاستيلاء على الأرض المحيطة به.

وقالت وسائل إعلام أردنية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت آليات الهدم إلى حي الشيخ جراح، حيث تسود حالة من التوتر بالمكان عقب رفض العائلة الفلسطينية إخلاء منزلها، مشيرة إلى أن صاحب المنزل هدد بحرق نفسه.

وحاصرت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس برفقة قوات معززة من الشرطة منزل العائلة المقدسية تمهيدا لإخلائه، فيما تحصن صاحب المنزل في بيته برفقة أطفاله رفضا لقرار إخلائه، كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غضون ذلك طوقا عسكريا حول البيت المستهدف ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.