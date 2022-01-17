الأردن يحذر من غياب الأفق السياسى للعودة لمفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى

عمان (أ ش أ)

حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة، لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد، قبيل ترؤسها جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

وقال الصفدي إن الحفاظ على التهدئة الشاملة، التي يحرص الجميع عليها، يتطلب التحرك السريع والفاعل لإعادة إحياء الجهود السلمية، ووقف جميع الإجراءات اللا شرعية واللاقانونية، التي تقوض حل الدولتين، خصوصا الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، مؤكدا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أكّد الصفدي لنظيرته النرويجية، التي تترأس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، ضرورة تقديم الدعم العاجل للاقتصاد الفلسطيني، وتوفير التمويل الكافي لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطنيين (الأنروا).

وثمّن الصفدي موقف النرويج الداعم لحل الدولتين ودورها الرئيس في جهود توفير الدعم الاقتصادي لفلسطين، من خلال ترؤسها للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، التي كانت اجتمعت على المستوى الوزاري في نوفمبر الماضي في أوسلو ، مؤكدا أهمية الدعم الذي تقدمه النرويج للأنروا.