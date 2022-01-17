اعرف أسعار صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكولات تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام وأيضا صكوك الأضاحى،حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار صكوك الأضاحي هذا العام

سعر صك الأضاحى للحوم السودانية بـ2200 جنيه

صك الأضاحى للحوم البلدية بسعر 3800 جنيه

سعر صك الطعام بـ 300 جنيه

إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن

توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف أسرة اعتبارا من شهر فبراير ولمدة أربعة أشهر ضمن صك الطعام

طباعة 300 ألف صك طعام كمرحلة أولى لتوزيعها على الأسر الفقيرة