اليوم السابع
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اعرف أسعار صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 17 يناير 2022 05:00 ص
اعرف أسعار صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية لحوم صكوك الأضاحى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكولات  تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام  وأيضا صكوك الأضاحى،حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .
 
اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار صكوك الأضاحي هذا العام
 
سعر صك الأضاحى للحوم السودانية بـ2200 جنيه
 
صك الأضاحى للحوم البلدية بسعر 3800 جنيه
 
سعر صك الطعام بـ 300 جنيه  
 
إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن
 
 توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف أسرة اعتبارا من شهر فبراير ولمدة أربعة أشهر ضمن صك الطعام
 
طباعة 300 ألف صك طعام كمرحلة أولى  لتوزيعها على الأسر الفقيرة
 
 

التموين

وزرة الأوقاف

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي للأسر الفقيرة

صكوك الأضاحي للحوم السودانية

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