اعتقال جدة 51 عاما بتهمة خنق حفيدتها ذات الثلاثة أشهر فى جريمة تهز الأرجنتين

فاطمة شوقى

شهدت الأرجنتين جريمة بشعة، حيث أفادت الشرطة بأن رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر قُتلت عن طريق الخنق فى منزلها بحى لوماس دى زامورا فى بوينوس آيريس، وتم اعتقال جدتها بتهمة القتل، وتظاهر عدد من الأشخاص للمطالبة بالعدالة للطفلة.

وأشارت وكالة "تيلام" الأرجنتينية إلى أن الجدة قامت بنقل الرضيعة آنا ماريا باتينيو فابرو إلى المستشفى، ولكنها وصلت ميتة بالفعل، وبحسب المصادر، وجد الأطباء أن الطفلة أصيبت في الوجه والرقبة وكانت متوافقة مع آلية الاختناق، وأبلغوا الشرطة بذلك.

بعد الشكوى، تدخل ضباط من قسم الشرطة، والمدعي العام مارسيلا جوان، من الوحدة الوظيفية للتعليم (UFI) 14 في لوماس دي زامورا، الذي ذهب إلى العنوان التى تعيش فيه الطفلة.

وأبلغت مصادر الشرطة تيلام، أنه بعد مقابلة جيران وشهود آخرين، أمر المدعي العام باعتقال جدة الضحية، التى تبلغ 51 ، التي اتهمت بارتكاب جريمة "القتل العمد".

وأضاف المتحدثون، أن التحقيقات بدورها تنتظر بعد ظهر اليوم نتائج تشريح جثة الطفلة للتأكد مما إذا كانت خنقة، في غضون ذلك ، قام خبراء من الشرطة العلمية بإجراءات مختلفة في منزل الضحية.

وتجمع عدد من الأشخاص أمام منزل الضحية مطالبين بالعدالة من أجل الرضيعة ورفعوا لافتات مكتوب عليها "مجرد طفلة"، وأيضا "قتل القتلة"، كما قام عدد من النساء بضرب الجدة قبل اعتقالها.