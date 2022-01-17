آثار القاهرة: حنين حسام غابت عن امتحانات التيرم الأول وفصلها حال نفاد مرات الغياب

كتب محمد صبحى

أكد مصدر مطلع بكلية الآثار بجامعة القاهرة، غياب الطالبة حنين حسام عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت بالكلية يوم السبت الماضى، مشيرا إلى أن إدارة الكلية لم تتلقى أى خطابات من مصلحة السجون بشأن تنظيم لجنة امتحانات خاصة للطالبة .

وذكر المصدر لـ" اليوم السابع" أنه يتم احتساب غياب للطالبة حنين حسام وفى حالة استنفاد عدد مرات الغياب يتم فصل الطالبة من الكلية، لافتا إلى أنها مقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قررت تأجيل إعادة محاكمة فتاة "التيك توك " حنين حسام في القضية المعروفة إعلاميا "بـالاتجار بالبشر"، بصحبة صديقتها مودة الأدهم و3 أخرين، لجلسة 18 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت محكمة الجنايات قضت في حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات، لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم و3 أخرين.