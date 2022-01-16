10 صور ترصد تألق الجياد في ملتقى جمال الحصان العربي بالعاشر من رمضان

أقيم ملتقى جمال الحصان العربى الأول فى مدينة العاشر من رمضان، والذى شارك فيه 54 جوادًا من السلالات العربية الأصيلة، التى نشأت فى مزارع عريقة لها تاريخ طويل فى تربية الخيول، وتضمن المتلقى فقرة عن أدب الخيل، وهو رياضة فلكورية شعبية لها جذور تاريخية عريقة.

وكان قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "على الطبل والمزمار.. الخيول العربية الأصيلة تتألق فى ملتقى الحصان العربى بالعاشر من رمضان"، ويأتى إقامة الملتقى بمدينة العاشر من رمضان هو نشر ثقافة تربية الخيول على مستوى الجمهورية؛ لما لها من تاريخ طويل، حيث تحاول جمعيات الخيول التابعة للتعاون الزراعى عمل نهضة مستحقة لتاريخ الخيول فى مصر، وتسعى للتواجد فى كل مكان، حيث من يسمع عن الحصان العربى يمكنه أن يشاهده على الطبيعة، كما نعمل على أن يكون الحصان العربى موجودًا فى كل بيت بمصر.

ويشمل الملتقى عرض مجموعة من الخيول عددها 50 جوادًا من أجود الخيول الموجودة فى مصر، ومن مزارع عريقة لها تاريخ طويل فى تربية هذا المخلوق الرائع، كما يتضمن فقرة عن أدب الخيل، وهو رياضة فلكورية شعبية لها جذور تاريخية عريقة.





ملتقي الحصان العربي (2)



ملتقي الحصان العربي (3)



ملتقي الحصان العربي (4)



ملتقي الحصان العربي (5)



ملتقي الحصان العربي (6)



ملتقي الحصان العربي (7)



ملتقي الحصان العربي (8)



ملتقي الحصان العربي (9)



ملتقي الحصان العربي (10)