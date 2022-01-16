اليوم السابع
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وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد امتحانات نصف العام بمدارس إدارة الخارجة

الأحد، 16 يناير 2022 02:38 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد امتحانات نصف العام بمدارس إدارة الخارجة الدكتور جمال حسن وكيل تعليم الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، اليوم الأحد، مجموعة من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، حيث تضمنت الجولة مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ومدرسة المروة الإبتدائية ومدرسة الشركة الجديدة الإعدادية ومدرسة عزب الشركة الإبتدائية والإعدادية وتابع وكيل التعليم بالمحافظة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021_ 2022م وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع، واطمئن على وضوح ورق الأسئلة وإنضباط العمل داخل اللجان الإمتحانية و عدم وجود أي شكاوى أوعقبات تعوق منظومة العمل.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر. ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة مواجهة كافة العقبات والمشكلات إن وجدت و التى قد تعرقل سير منظومة العمل ووضع الحلول المناسبة لها على الفور، مؤكدا على ضرورة التطوير المستمر فى الآداء وبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.


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