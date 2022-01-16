وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسى الأول بالسنطة

الغربية محمد طارق

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، والتى بدأت فى العاشر من يناير الجارى وتستمر حتى الثالث من شهر فبراير القادم، حيث يؤدى الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، والثانى الإعدادي، والثانى الثانوى العام (المواد الغير مضافة)، والثانى والرابع التجارى والفندقى والصناعى نظام السنوات الخمس، والصف الثانى الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2021 / 2022.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمتابعة عدداً من مدارس إدارة السنطة، حيث تفقد مدارس الشهيد عثمان أحمد أبو زيد الابتدائية، وإشناواى الإعدادية المشتركة، واطمأن إلى عدم وجود أى شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة، كما اطمأن إلى عملية التصحيح والرصد الورقى والالكتروني، وقد أشاد وكيل الوزارة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين.

وقد صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 115007طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 95442 طالب وطالبة من الصف الثانى الإعدادي، ونحو 37320 طالب وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى العام، 34321 طالب وطالبة من الصف الثانى الثانوى الفنى بنظام الثلاث والخمس سنوات، و 798 طالب وطالبة من الصف الرابع الثانوى الفنى نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى مادة العلوم فى الفترة الأولى، والمهارات المهنية فى الفترة الثانية، فى حين يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادة الهندسة فى الفترة الأولى، والتربية الفنية فى الفترة الثانية، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى مادتى التربية الدينية فى الفترة الأولى، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة الثانية، ويؤدى طلاب التعليم الفنى مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم.