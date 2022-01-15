وكيل تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي

الغربية: مصطفى عادل

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية لـ "اليوم السابع" أن المديرية لم تتلق شكاوى من امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي في أول أيام انطلاق الامتحانات.

وأكد أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم ترصد غرفة عمليات المديرية شكاوى من أولياء الأمور من الامتحان.

واضاف أن امتحانات صفوف النقل انطلقت في 10 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير القادم.

وأشار إلى أنه تفقد سير الامتحان في عدد من المدارس وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وشدد على توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين.

يذكر أن 115007طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 96778 طالب وطالبة من الصف الأول الإعدادي، ونحو 35003 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام، و39364 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و868 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل مدارس المحافظة على مستوي الإدارات التعليمية العشر.