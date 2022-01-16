هطول أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على سواحلها الشمالية بمناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد، ولم تتسبب الأمطار فى أى حوداث، كما لم تتلق غرفة العمليات أية بلاغات .

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة فى وضع رفع درجة استعداد، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية فى مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية بمتابعة الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه تم توزيعها فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، وبدأت فى سحب المياه المتجمعة بالشوارع.

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.