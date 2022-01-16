نشر 1429 بحثا علميا وزيادة التعاون الدولى فى الأبحاث إلى 63% بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، أنه تم نشر 1429 بحثا علميا خلال عام 2020-2021 وذلك طبقا لموقع SCOPUS العالمي حيث كانت نسبة النشر الأعلى في مجال الطب، ثم الكيمياء الحيوية، الصيدلانيات وعلوم المواد، ثم الفيزياء، وباقي الأبحاث في التخصصات الأخرى، كما تم نشر 129 بحث عن فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور محمد الديب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المنشورة وصلت لـ 63%، وأن العدد الأكبر من الأبحاث تم نشرها في مجلات مميزة حيث تم نشر 584 بحثا في مجلات Q1، و 421 بحث في مجلات Q2، وباقي الأبحاث في مجلات Q3,Q4 .

وخلال التقرير الذي استعرضه الدكتور ياسر فليح مدير مكتب النشر الدولي فيما يخص أبحاث الجامعة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال 2021 والتي يبلغ عددها 17 هدفا، حيث حققت الأبحاث النسبة الكبرى من تلك الأهداف ففي المرتبة الأولي استطاعت الأبحاث تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو "الصحة" بحوالي 900 بحث علمي، ثم الهدف السابع وهو "الطاقة النظيفة"، ثم الهدف السادس وهو "المياه النظيفة"، ثم الهدف التاسع وهو "الصناعة والابتكار"، ثم الهدف الثاني عشر وهو "الاستهلاك والانتاج"، ثم الهدف الحادي عشر وهو "المدن والمجتمعات المحلية"، ثم الهدف الثالث عشر وهو "العمل المناخي"، ثم الهدف الخامس عشر وهو "في الحياة في البر".

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، الموافقة علي عمل استبيان لبيان مدي جاهزية المعامل للاعتماد المحلي والدولي، ونوعية الأجهزة المطلوبة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، وتمت الموافقة علي وضع تصنيف الجامعة علي الصفحة الرئيسية لجامعة بني سويف، والموافقة علي عمل بورشور دعائي لتصنيف الجامعة.