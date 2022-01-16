اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نشر معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار

الأحد، 16 يناير 2022 11:46 ص
نشر معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار نشر شفط مياه الأمطار بالشوارع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت شركتى القاهرة والجيزة للصرف الصحى، فى الساعات الأولى من اليوم معدات شفط الأمطار بالشوارع وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ وتوقعات لسقوط الأمطار.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.
وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حوالي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.
 
وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.
 
ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه
 

الامطار

الجيزة

القاهرة

الطقس

المطر

حالة الطقس

سقوط أمطار

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار غزيرة على بورسعيد وبورفؤاد وطقس شديد البرودة وسماء ملبدة بالغيوم

الأحد، 16 يناير 2022 09:42 ص

طقس الخليج.. توقعات بهطول أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات

الأحد، 16 يناير 2022 08:00 ص

انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 9

الأحد، 16 يناير 2022 08:00 ص

تعرف على تحذيرات المرور للوقاية من حوادث الطرق بسبب الأمطار

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص

صور .. محافظ كفر الشيخ: استمرار رفع آثار مياه الأمطار بشوارع المحافظة

السبت، 15 يناير 2022 08:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة