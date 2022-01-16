أمطار غزيرة على بورسعيد وبورفؤاد وطقس شديد البرودة وسماء ملبدة بالغيوم

بورسعيد محمد فرج

شهدت على مدينتى بورسعيد و ببورفؤاد سقوط أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الأحد، وسط سماء ملبدة بالغيوم وطقس شديد البرودة، نظراً لانخفاض دراجات الحرارة إلى 10 درجات.

ورصدت كاميرا اليوم السابع سقوط أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد بورفؤاد أغرقت الشوارع والميادين، وسط طفس شديد البرودة وسماء ملبدة بالغيوم تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر.

ومن جانبه أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع درجات الاستعداد ، لمواجهة الطقس السيئ، بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، الثلاثة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك استعدادا لطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، لافتا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة مدربين علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أية أزمات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، الى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.



أمطار بحى الشرق بمدينة بورسعيد



أمطار بشوارع مدينة بورفؤاد