مياه القناة : تنفيذ الدورات التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وفى هذا السياق، نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة محافظات القناة عدد من البرامج التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى محافظات القناة الثلاثة لتأهيل العاملين بمواقع الشركة المختلفة على كيفية التعامل مع الطوارئ والأزمات مثل تسرب الكلور والأماكن المحصورة ، وذلك فى اطار الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية فى مجالى المياه والصرف الصحى، و توعية العاملين بمخاطر العمل، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين تحت اشراف محمد ابراهيم مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة.

استهدف البرنامج التدريبى العمال والفنيين ومسئولى تشغيل المحطات لتدريبهم على أحدث الاساليب للسيطرة على تسرب غاز الكلور المستخدم فى تنقية وتعقيم مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى، كما تضمن التدريب كيفية الكشف عن نقاط تسريب غاز الكلور من الإسطوانة والتدريب على كيفية التعامل معها والسيطرة على التسرب.

وأشار رئيس الشركة إلى أهمية استمرار عقد الدورات التدربيبة النظرية والعملية فى مجال السلامة والصحة المهنية لرفع مستوى أداء العاملين فى التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، واتباع اجراءات السلامة كهدف اساسى تسعى إليه الشركة حفاظا على العاملين بالشركة، وتوفير كافة الامكانيات والمهمات من أجل توفير بيئة عمل أمنة.