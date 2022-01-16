ممثلة فلسطين بنموذج محاكاة حقوق الإنسان: منتدى شباب العالم يؤهلنا للمستقبل

كتب أحمد عرفة

قالت نورهان المسارعى ممثلة فلسطين في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم، إن منتدى الشباب يؤهل الشباب ليقود المستقبل هو شيء كبير بالنسبة لنا، حيث يتم اكتساب خبرات عديدة تجعلنا مؤهلين لأن نقود المستقبل.

وأضافت ممثلة فلسطين في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن من يقود المستقبل لابد أن يكون لديه وعى، موضحة أن اختيارها لتمثيل فلسطين في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان كان مسئولية كبيرة بالنسبة لها.

وتابعت ممثلة فلسطين في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم: كان يجب علي خلال دقيقة ونصف أن أنقل صوت بلدى فلسطين وتجميع القضية مقتضبة لتصل لكل من يشاركون في المنتدى وتقديم أكبر كم من المعلومات في وقت محدد، مشيرة إلى أن فلسطين تعانى من جائحتين جائحة الاحتلال وجائحة كورونا، وأردفت يجب علي أن أوصل الرسالة من خلال منتدى شباب العالم.