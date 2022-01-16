مكافحة المخدرات تضبط 27 طربة حشيش بحوزة عاطل بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكن ضباط مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط عاطل وبحوزته 27 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك بمنطقة شارع الباشا بالغردقة.

كانت وردت معلومات أمام ضباط مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع البحر الأحمر، بقيام عاطل بجلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على عملاءه بمدينة الغردقة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تقنين الإجراءات، وتمكنت قوة أمنية قادها العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط المتهم وبحوزته 27 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، بشارع الباشا بالغردقة.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.