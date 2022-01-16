مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى الشرقى نطاق منطقة الصف، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السياحي بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ، وتبين من الفحص أثناء سير سيارة ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إنقلابها ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 11 اخرين ونقل المتوفي والمصابين الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث.