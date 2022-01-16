محافظ قنا يضع حجر الأساس لمبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بقنا العام

قنا صابر سعيد

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حجر الأساس لمبني الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفي قنا العام، وذلك للإستجابة السريعة لمرضى الحالات الطارئة التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الفورية واستكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالمحافظة، بحضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبد الهادي محمد، مدير الأبنية التعليمية بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام.

أوضح محافظ قنا، أن مبني الطوارئ يقع علي مساحة 3200 متر مربع ومكون من 4 طوابق، الدور الأرضي مخصص للاستقبال والطوارئ بالإضافة إلي 14عيادة خارجية متخصصة، أما الطوابق العليا فسوف تضم أقسام "عناية مركزة – غرف عمليات - وحدة حروق متكاملة - الإنعاش الرئوي - شبكة الغازات - صيدلية - معامل تحاليل وتركيبات - معامل أشعة - غرفة عزل - مخازن أدوية - استراحات للأطباء والتمريض" بتكلفة مبدئية ٥٠ مليون جنيه للمرحلة الأولي منه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 15 شهر.

وأكد الداودي، أن إنشاء مبني الطوارئ يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة بالإضافة إلى رفع مستوى الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لاستقبال جميع حالات الطوارىء لتلقي العلاج دون الحاجة إلى نقلهم إلي أماكن أخرى.

