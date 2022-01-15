سكرتير عام قنا يفاجئ الحملة الميكانيكية ومجمع مواقف قوص لمتابعة العمل.. صور

قنا: صابر سعيد

فاجأ المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، مقر الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بالمرور الدوري علي المؤسسات الحكومية لاتخاذ، الإجراءات القانونية مع المخالفين، رافقه شاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

أكد السكرتير العام، على أهمية توظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها، كما استمع إلى شرح حول أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، مطالبًا مسئولي الحملة بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لأهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة وعمل مظلات معدنية مخصصة لانتظار السيارات والمعدات خلال فترة الصيانة للحفاظ عليها من شمس الصيف وأمطار الشتاء بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.

وتابع " لطيبى"، جولته بتفقد مجمع مواقف مدينة قوص، لمتابعة انتظام حركة السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات مسئولي الموقف، ووضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على الزجاج الأمامي للسيارة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة لمناطق انتظار السيارات داخل الموقف، وتنظيم وقوف السيارات بما يضمن سهولة دخول وخروج السيارات دون حدوث تكدس.



جانب من المتابعة (2)



جانب من المتابعة (3)