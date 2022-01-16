محافظ دمياط توضح إجراءات طلب المطابقة وتوصيل المرافق على منظومة المحليات

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، ورشة عمل توضيح إجراءات طلب المطابقة وتوصيل المرافق على منظومة المحليات، والتى استهدفت رؤساء الوحدات المحلية و مديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية و مشرفى النظام، وحضرها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد ماجد عبد القادر مدير مشروع ميكنة الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإبراهيم إسماعيل مساعد مدير المشروع وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وتناولت الورشة استعراض المحتوى التوضيحى لآلية العمل على طلب المطابقة وتوصيل المرافق والإجراءات التى تخص المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والمهام الوظيفية للادارات المعنية بالتعامل على الطلب وكيفية ادائها بشكل سليم للحصول على النتيجه المطلوبة من الخدمة المتعامل عليها، وأيضاً استعراض كيفية تلقى طلبات المواطنين بما يحقق تقديم كافة الخدمات لهم بسهولة ويسر.

فيما ناقشت محافظ دمياط محاور التنفيذ لاستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق طبقاً للقوانين واللوائح المُنظمة لذلك، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظة، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية تستقبل طلبات المواطنين فى هذا الخصوص لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى.

وأضافت "المحافظ" أن هناك تعاون كبير بين المحافظة ووزارة التخطيط و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطبيق تلك المنظومة على الوجه الأكمل للحد من البناء العشوائى والتيسير على المواطنين خلال إجراءات استخراج التراخيص.

وتضمنت الورشة التأكيد على عدة محاور جاء أهمها ضرورة التعامل على كافة إجراءات الطلب من خلال تطبيق تطوير خدمات المحليات، و أهمية أرشفة كافة المستندات قبل تسليمها للمواطن وأخيرا الدقة فى التعامل مع الطلب من تسجيل بيانات وفحص المستندات والانتهاء فى الموعد المحدد للطلب.