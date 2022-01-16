محافظ بورسعبد: تطوير منطقة أرض النوادى بحى الزهور .. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال التطوير الخاصة بمنطقة أرض النوادى بداية من شارع السيد سرحان وحتى شارع سعد زغلول.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال تشمل التوسعة وإنشاء جزيرة وأعمال الزراعة والتجميل وكذلك تركيب أعمدة ديكورية ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بجميع الأحياء .

وشدد محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وتحقيق المظهر الحضارى والجمالى اللائق، مشيرا إلى أنه غير مسموح بإلقاء "الرتش" فى أرض النوادى مرة أخرى، موجهًا بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة المنطقة وإزالة أى مخلفات تشوه الشكل العام بها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمكان، ومنع عودة هذه الممارسات، والتى من شأنها تشوه المظهر الجمالي.

وكان محافظ بورسعيد، قد أجرى جولة ميدانية أمس لتفقد سير العمل فى رفع كفاءة وتطوير منطقة أرض النوادي، وذلك تماشيًا مع خطة الارتقاء بمختلف المناطق فى جميع أحياء بورسعيد.



التطوير بأرض النوادى



تطوير أرض النوادى