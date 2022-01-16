اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يرفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار سيارات الفاكيوم وشفط المياه

الأحد، 16 يناير 2022 12:25 م
محافظ بورسعيد يرفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار سيارات الفاكيوم وشفط المياه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار الاستعدادات المكثفة وجاهزية جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي ، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

 
وقال محافظ بورسعيد، أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، موضحا أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة. 
 
 
وأشار إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .
 
وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. 
 
 
ولفت إلى أن الأوضاع بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة .
 
 
 
 

 

 


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