محافظ القليوبية : 63 معدة تشارك فى رفع تراكمات قمامة ورتش بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التى بدأتها المحافظة أول الأسبوع الماضى ومازالت مستمرة لإزالة تراكمات القمامة فى محيط محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، حيث تفقد المحافظ فرق المعدات التى تم انتشارها فى المنطقة بالكامل حيث استخدمت الحملة اليوم 50 سيارة كبيرة حمولة 50 طن، و5 سيارات حمولة 20 طن، و7 لودر و1 جليدر لمسح وتمهيد المنطقة بعد إزالة التراكمات منها.

وتمكنت الحملة من رفع أكثر من 50 ألف طن قمامة من المنطقة وتم نقلهم إلى المقلب العمومى بالعبور، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة عدد المعدات للانتهاء من جميع التراكمات خلال يومين مقدما الشكر لكل القائمين على الحملة لجهودهم الكبيرة المبذولة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأى سيارة تلقى مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أى سيارة يتم ضبطها.

كما تفقد الهجان، أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بمدينة الخانكة عند قرية القلج، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أى معوقات فى الحال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية.

وأكد المحافظ، أنه يتابع بشكل يومى أعمال تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

ورافق المحافظ فى الجولة المهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.