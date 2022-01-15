محافظ القليوبية يستقبل الدكتور أسامة الأزهري بمكتبه فى الديوان العام

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بمكتبه بالديوان العام، وتأتي تلك الزيارة لحضور فعاليات ندوة نظمتها مدرسة الشبان العالمية ببنها تحت عنوان "دور الدين في مكافحة الإرهاب وتنمية روح الولاء للوطن".

ورحب محافظ القليوبية، "بالأزهري" على أرض المحافظة، والتي تعد شعاعًا للعلم والتربية والثقافة، مؤكدا على دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعاليم الدين السمحة، وترسيخ قيم الإسلام النبيلة والاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء وتقدم المجتمع وتربية النشء على حب الوطن والانتماء له ونبذ التطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية عن شكره لمحافظ القليوبية لحسن الاستقبال، مؤكدا أن محافظة القليوبية تزخر بالعديد من العلماء الكبار خصوصا بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها وأبزرهم الشيخ حسين المرصفي من علماء الأزهر الكبار، وفضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز واصل وكيل الأزهر الشريف السابق إبن قرية العبادلة بالقليوبية، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق إبن قرية طحلة، وحضر اللقاء أيضا كل من الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد الشحات رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى فرج رئيس مجلس إدارة مدرسة الشبان العالمية.