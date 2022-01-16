محافظ الغربية : تذليل العقبات لإنهاء المشروعات الصحية المتوقفة

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تذليل كافة العقبات من أجل إنهاء كافة المشروعات الصحية المتوقفة منذ فترة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالى الغربية، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ، صباح اليوم، لتفقد إنشاء مستشفى المنشاوى العام الجديدة ومستشفى السنطة، بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م 2 بإجمالى تكلفة 462 مليون جنيه ، لتستوعب 190 سرير و 23 حضانة إلى جانب ( 5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سرير، قسم الغسيل الكلوى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ) ، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة السنطة بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتوصيل الكهرباء، كما وجه مديرية الصحة بعرض تقرير عن تقدم نسب الإنجاز التى وصلت إلى 56% ، للعرض على وزارة الصحة لتوفير كافة المبالغ المالية المتبقية لإنهاء الأعمال.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديدة بسبراى، والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه، لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوى العام بإجمالى طاقة استيعابية 330 سرير، وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة والتى تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرسانى لها، وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 48% ، وتم توقف العمل بها منذ عدة سنوات لعدم توفر الاعتمادات المالية التى تسعى المحافظة إلى توفيرها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الاجتماعات التنسيقية المتتالية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المستشفى مقامة على مساحة 13100 م2 وتضم أقسام (طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتيريا، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة).

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.