اليوم السابع
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محافظ الغربية يستقبل رئيس قطاع التعليم العام خلال جولة بمدرسة STEM بطنطا

الخميس، 13 يناير 2022 04:52 م
محافظ الغربية يستقبل رئيس قطاع التعليم العام خلال جولة بمدرسة STEM بطنطا محافظ الغربية يستقبل رئيس قطاع التعليم العام
الغربية عادل ضرة

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استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة حبيبة محمد صابر، والدكتور محمد شعبان، أعضاء المكتب الفني لرئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، خلال الزيارة التي قامت بها رئيس قطاع التعليم العام لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بطنطا، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل المدرسة، ودعم وتقديم الاهتمام والرعاية لهذه النوعية من الطلاب في هذه المدارس المتخصصة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وخلال الاستقبال والذي تم بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة، أشادت رئيس قطاع التعليم العام بدور محافظ الغربية في رعاية جميع الطلاب المتفوقين والموهوبين، كما قامت بمناقشة موضوع إدارة الوقت للطلاب، والاهتمام بسلوكيات الطلاب، وتدريب الطلاب على ادارة الوقت، تحقيقاً للنجاح المستمر لهذه النوعية من المدارس المتخصصة.
 
وفي ختام اللقاء أهدى  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، درع المحافظة للدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.
 
 
 
 

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